44. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Alexander Mutiso Munyao, kadınlarda aynı ülkeden Peres Jepchirchir kazandı.
Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.
Müsabakayı 2 saat 16 dakika 16 saniyeyle ilk sırada tamamlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altın madalyalı ismi Jepchirchir, kadınlarda parkur rekoru kırdı. Jepchirchir, 2017'de 2.17.01 ile koşan Kenyalı Mary Jepkosgei Keitany'nin süresini geride bırakarak organizasyon tarihinin kadınlardaki en iyi derecesine imza attı.
Kadınlar maratonda dünya rekorunun sahibi Etiyopyalı Tigst Assefa, 2.16.23'lük süresiyle ikinciliği, 2021 Londra Maratonu galibi Kenyalı Joyciline Jepkosgei ise 2.16.24'lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 4 dakika 1 saniyelik derecesiyle Munyao aldı. Berlin Maratonu'nu iki kez kazanan Etiyopyalı Kenenisa Bekele, 2.04.15'lik zamanıyla ikinci, Büyük Britanyalı Emile Cairess ise 2.06.46'lık süresiyle üçüncü oldu.
Son Dakika › Spor › Londra Maratonu'nda Kenyalı atletler birinci oldu - Son Dakika
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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