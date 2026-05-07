Lorenne Teixeira Vestel Manisa'da!

07.05.2026 11:38
Brezilyalı yıldız pasör çaprazı Lorenne Teixeira, Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

VOLEYBOLDA Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde Brezilyalı yıldız Lorenne Teixeira'yı renklerine bağladı. Kariyerinde birçok başarı bulunan, Brezilya Milli Takımı'yla 2022 Dünya Şampiyonası'nda gümüş, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan 30 yaşında, 1.87 boyundaki pasör çaprazı Manisa ekibine imza attı. Lorenne Teixeira bu sezon ortasına kadar VakıfBank'ta da forma giymişti.

Yeşil-beyazlı kulüp transferle ilgili, "Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak, yeni sezon kadromuzu dünya çapında bir isimle güçlendiriyoruz! Brezilya Milli Takımı'nın yıldız pasör çaprazı Lorenne Teixeira artık bizimle! Brezilya formasıyla Milletler Ligi ve Güney Amerika Şampiyonası'nda sayısız başarıya imza atan, uluslararası tecrübesiyle sahaya damga vuran Lorenne, Manisa'nın başarısı için ter dökecek. Hoş geldin Lorenne! Birlikte büyük zaferlere" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

7.05.2026 11:50:46
