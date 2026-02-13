Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları Yönetmeliği Yayınlandı - Son Dakika
Spor

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları Yönetmeliği Yayınlandı

13.02.2026 20:59
IPC, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için kalifikasyon kurallarını açıkladı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için kalifikasyon yönetmeliğini resmi internet sitesinde yayımladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden (TMPK) yapılan açıklamaya göre Los Angeles 2028'e katılımın hangi kurallar ve takvim çerçevesinde şekilleneceğini ortaya koyan yönetmelik, paralimpik hazırlık sürecinde tüm paydaşlar için temel referans niteliği taşıyor.

IPC'nin paylaştığı bilgilere göre Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda 4 bin 480 sporcu mücadele edecek, organizasyonda 560 madalya müsabakası düzenlenecek. Bu kapsam, oyunların rekabet düzeyini ve kalifikasyon sürecinin stratejik önemini ortaya koyuyor.

Kalifikasyon yönetmelikleri branşlara göre kota dağılımlarını, uygunluk kriterlerini, sporcu ve takım katılım şartlarını ve sürece ilişkin temel çerçeveyi tek kaynakta topluyor. Böylece performans hedefleri, yarışma takvimleri ve planlama süreçlerinin resmi referans üzerinden daha tutarlı biçimde yürütülmesi amaçlanıyor.

"TMPK olarak hedefimiz ülkemizi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşımak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMPK Başkanı Murat Aksu, yönetmeliklerin yayımlanmasının belirsizliklerin azalması ve hedef yolunun netleşmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

4 bin 480 sporcunun 560 madalya müsabakasında yarışacağını aktaran Aksu, "Bu Los Angeles 2028 sürecinde belirsizlikleri azaltan ve hedefe giden yolu netleştiren çok önemli bir adımdır. Bu büyük organizasyonda başarı doğru planlama, doğru zamanlama ve güçlü bir performans kültürüyle gelecektir. TMPK olarak temel hedefimiz ülkemizi paralimpik arenada dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşımak. Bu hedef doğrultusunda sporcularımızın Los Angeles 2028 yolculuğunda ihtiyaç duyacağı koordinasyon ve desteği kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

