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Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers'ı yendi - Son Dakika
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Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers'ı yendi

NBA'de Los Angeles Clippers, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 127-116'lık skorla mağlup etti. Clippers'ta Kawhi Leonard, 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak ön plana çıktı.

Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers\'ı yendi
24.01.2024 - 11:25,
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NBA'de Los Angeles Clippers, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 127-116'lık skorla yendi. Clippers'ta Kawhi Leonard, 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

NBA'de normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Clippers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-116'lık skorla mağlup etti ve üst üst 3, toplamda da 28. galibiyetini kazandı. Clippers'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, James Harden 23 sayı, 10 asist ve Paul George da 17 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Ligdeki 23. mağlubiyetini alan Lakers'ta D'Angelo Russell 27 sayı, 10 ribaund ve Anthony Davis de 26 sayı, 12 ribaund ile mücadele etse de mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 109 - Denver Nuggets: 114

Brooklyn Nets: 103 - New York Knicks: 108

New Orleans Pelicans: 153 - Utah Jazz: 124

Oklahoma City Thunder: 111 - Portland Trail Blazers: 109

Los Angeles Clippers: 127 - Los Angeles Lakers: 116 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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