NBA'de Los Angeles Lakers, evinde Charlotte Hornets'ı uzatma periyodunda 118-114 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 müsabakayla devam etti. Los Angeles Lakers, sahasında uzatmaya giden maçta Charlotte Hornets'ı 118-114'lük skorla mağlup etti ve üst üste 9, toplamda 13. galibiyetini kazandı. Lakers'ta Quentin Grimes 47 sayıyla ön plana çıkarken, Luca Doncic de 36 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Hornets'ta ise Brandon Miller 28 sayıyla mücadele ederken, Naz Reid de 23 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 102 - New York Knicks: 111

San Antonio Spurs: 93 - Detroit Pistons: 105

Minnesota Timberwolves: 106 - Portland Trail Blazers: 105

Los Angeles Clippers: 107 - Utah Jazz: 132

Los Angeles Lakers: 118 - Charlotte Hornets: 114