Lucas Torreira: Galatasaray'ın hedefi bu sene tekrar şampiyon olmak - Son Dakika
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Lucas Torreira: Galatasaray'ın hedefi bu sene tekrar şampiyon olmak

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, takımın bu sene tekrar şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi. Torreira ayrıca takım arkadaşlarıyla uyumlu olduklarını ve Galatasaray formasına gereken saygıyı göstereceğini belirtti.

08.03.2024 23:36  Güncelleme: 23:37
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Takım olarak hedefimiz bu sene tekrar şampiyon olmak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncu Lucas Torreira, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Torreira, "Çok mutluyum. Bugün ilk golümü attım. Çok çalıştığım ve beklediğim bir şeydi. O yüzden çok mutluyum. Her maç stadyumumuzu dolduran taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bize her maç destek oluyorlar. Çok teşekkürler" diye konuştu.

"Takım olarak hedefimiz bu sene tekrar şampiyon olmak"

Takım arkadaşlarıyla saha içerisinde uyumlu olduklarını dile getiren tecrübeli orta saha, "Geçen sene Sergio ile iyi bir ikili oluşturmuştuk. Benim için en önemlisi takım arkadaşlarımın desteği. Ben saha içerisinde onlara destek olmayı seviyorum. Onlar da bana destek oluyorlar. Birbirimize güven veriyoruz. Sadece orta saha olarak değil savunma hattı olarak da düşünmemiz gerekiyor. Mesela Berkan bu akşam stoper oynadı ve iyi bir performans sergiledi. Takım olarak hedefimiz bu sene tekrar şampiyon olmak" açıklamalarında bulundu.

"Bu formaya gereken saygıyı göstereceğim"

Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Lucas Torreira, "Günden güne burada arkadaşlığımız artıyor. Takım arkadaşlarımın yardımını hissetmem ve sizlerle birlikte olmak güzel bir şey. Bu formayı giymek bana her gün çok büyük zevk veriyor. Sadece oyuncu arkadaşlarım için değil, bunu bizimle çalışan herkes için söylüyorum. Bu formayı seviyorum ve şu anda uzun da bir kontratım var. Daha çok günden güne ne olacağına bakıyorum. Bir gün Güney Amerika'ya tekrar dönmek istiyorum. O zamana kadar burada oynayacağım ve bu formaya gereken saygıyı göstereceğim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lucas Torreira: Galatasaray'ın hedefi bu sene tekrar şampiyon olmak - Son Dakika

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