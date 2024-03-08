Lucas Torreira, Çaykur Rizespor maçında gol attığı için mutlu

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendikleri maçta gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.
Lucas Torreira, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Torreira, "Çok mutluyum. İlk golüm. Çok uzun zamandır çalıştığım ve beklediğim bir şeydi. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Stadımızı dolduruyorlar ve bize destek oluyorlar." dedi.
Sergio Oliveira ile geçen sene iyi bir ikili olduklarını belirten Uruguaylı futbolcu, "Benim için en önemli şey takım arkadaşlarımın desteği. Ben onlara destek olmayı seviyorum. Onlar da bana destek oluyorlar. Ben onlara güven veriyorum, onlar da bana. Sadece orta sahayı değil, savunma hattımızı da düşünmemiz lazım. Berkan Kutlu bugün stoperde iyi performans gösterdi. Takım olarak çok net bir amacımız var, o da yeniden şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.
"Bir gün Güney Amerika'ya dönmek istiyorum"
Galatasaray formasını giydiği için mutlu olduğunu dile getiren Torreira, "Günden güne takım arkadaşlarımın artıyor olması, bizlere yardımcı olması ve sizlerle beraber çalışmak çok mutluluk verici. Uzun bir kontratım var. Bir gün Güney Amerika'ya dönmek istiyorum. O döneme kadar da burada oynayacağım ve bu formaya gereken saygıyı göstereceğim." diye konuştu.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftada galibiyetlere devam ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Buruk, Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta 6-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-2'lik Rizespor maçının ardından açıklamalar yaptı. Her haftanın daha zor geçeceğini belirten Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. En çok yıldızı olan takımız. Avrupa'da kupa kazanan takımız. En çok kupası olan takımız. Birçok şeyde ilki başardık. Öncelikli hedefimiz 24. şampiyonluk. Sonraki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olacak" ifadelerini kullandı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Evinin Sultanları' adlı voleybol turnuvası düzenledi. İl genelindeki farklı yaş gruplarından kadınların katıldığı turnuvada, kadınlar hem spor yapmanın hem de sosyalleşmenin keyfini çıkardı. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Spor Şube Müdürü Turan Tunç verdi. Kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Din, kadınların spora olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için spora teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.
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