Lucas Torreira, Çaykur Rizespor maçında gol attığı için mutlu

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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendikleri maçta gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Lucas Torreira, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Torreira, "Çok mutluyum. İlk golüm. Çok uzun zamandır çalıştığım ve beklediğim bir şeydi. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Stadımızı dolduruyorlar ve bize destek oluyorlar." dedi.

Sergio Oliveira ile geçen sene iyi bir ikili olduklarını belirten Uruguaylı futbolcu, "Benim için en önemli şey takım arkadaşlarımın desteği. Ben onlara destek olmayı seviyorum. Onlar da bana destek oluyorlar. Ben onlara güven veriyorum, onlar da bana. Sadece orta sahayı değil, savunma hattımızı da düşünmemiz lazım. Berkan Kutlu bugün stoperde iyi performans gösterdi. Takım olarak çok net bir amacımız var, o da yeniden şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir gün Güney Amerika'ya dönmek istiyorum"

Galatasaray formasını giydiği için mutlu olduğunu dile getiren Torreira, "Günden güne takım arkadaşlarımın artıyor olması, bizlere yardımcı olması ve sizlerle beraber çalışmak çok mutluluk verici. Uzun bir kontratım var. Bir gün Güney Amerika'ya dönmek istiyorum. O döneme kadar da burada oynayacağım ve bu formaya gereken saygıyı göstereceğim." diye konuştu.