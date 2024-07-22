Lugano Teknik Direktörü: Fenerbahçe'yi elemek istiyoruz

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti karşılaşma için çok motive olduklarını söyledi.

Croci-Torti, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına takım kaptanı Mattia Bottani ile katıldı.

Lugano'nun ilk kez bu aşamaya yükseldiğini hatırlatan Mattia Croci-Torti, "Takımımız hazır, çok motiveyiz. Maça hazırız. Fenerbahçe geçen sezon 99 puan aldı. Çok büyük bir takım. Kaliteli oyunculara ve hocaya sahipler. Yarın çok dikkatli oynayacağız, çok motiveyiz, yarın iyi bir maç oynayacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Yarınki maçı kazanarak İstanbul'daki rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istediklerinin altını çizen Croci-Torti, şunları kaydetti:

"Yarın avantajı elde ederek, rövanş için Fenerbahçe'ye baskı yapmak istiyoruz. Türkiye'de seyircilerin ateşli olacağını ve stadın dolu olacağını biliyoruz. Yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlamamız gerek. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, onların kaybedecek çok şeyi var. Bizim bir hayalimiz var o da Fenerbahçe'yi elemek."

Lugano Teknik Direktörü, Jose Mourinho'nun çok büyük bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir hoca. Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Böyle bir hoca ile karşılaşacağım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Bottani: "Mücadeleye hazırız"

Lugano takım kaptanı Mattia Bottani, Fenerbahçe karşılaşmasına hazır olduklarını belirterek, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Oyuncular olarak aramızda da konuştuk, bu maç için çok motiveyiz, heyecanlıyız ve hazırız. Geçen sezon ligde çok iyi iş çıkardık, yine böyle bir maç oynarsak Fenerbahçe'ye karşı şansımız olur. Takım içinde herkes hazır, mücadeleye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk maçı geride bıraktıklarını hatırlatan Bottani, "Ligde bir 90 dakika oynadık, Fenerbahçe'den fiziksel olarak daha hazır olabiliriz. Ligde de sentetik sahada oynuyoruz. Fenerbahçe'nin sentetiğe alışık olmaması onlar için zor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.