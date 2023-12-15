 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lugano Teknik Direktörü: Konferans Ligi'nde Büyük Tecrübe Edindik - Son Dakika
Üye Girişi

Lugano Teknik Direktörü: Konferans Ligi'nde Büyük Tecrübe Edindik

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında Beşiktaş'a evinde 2-0 yenilen Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, Konferans Ligi'nde büyük tecrübe edindiklerini söyledi. Croci-Torti, müsabakanın ardından Zürih'teki Letzigrund Stadı'nda basın toplantısı düzenledi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele etmenin kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu belirtti.

Lugano Teknik Direktörü: Konferans Ligi\'nde Büyük Tecrübe Edindik
15.12.2023 - 02:09,
Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında Beşiktaş'a evinde 2-0 yenilen Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, Konferans Ligi'nde büyük tecrübe edindiklerini söyledi.

Croci-Torti, müsabakanın ardından Zürih'teki Letzigrund Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Maçın ilk devresinde çok fazla fırsat yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirten Croci-Torti, bunun bir tecrübe meselesi olduğunu belirtti.

Croci-Torti, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele etmek bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Önümüzdeki senelerde bu tecrübeden istifade edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konferans, Beşiktaş, Lugano, Basın Toplantısı, Maç, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Lugano Teknik Direktörü: Konferans Ligi'nde Büyük Tecrübe Edindik - Son Dakika


01:10
Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi
00:37
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı

Son Dakika
01:10 Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi
00:37 Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 02:33:42. #1.13#
SON DAKİKA: Lugano Teknik Direktörü: Konferans Ligi'nde Büyük Tecrübe Edindik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement