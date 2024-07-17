Luka Modric, Real Madrid ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Luka Modric, Real Madrid ile yeni sözleşme imzaladı

Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Modric, 30 Haziran 2025'e kadar Madrid ekibinde forma giyecek. İspanyol kulübünde 12 sezonda 534 maça çıkan ve 39 gol atan Modric, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı. Ayrıca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

17.07.2024 18:31
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hırvat futbolcu, 30 Haziran 2025'e kadar Madrid ekibinde forma giyecek.

2012 yılında İngiliz kulübü Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 12 sezonda 534 maça çıktı ve 39 gol attı.

Kaynak: AA

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