Lukaku: \'Sakat değilim, oynamak istiyorum\'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, sakat olmadığını ve forma giyecek durumda olduğunu belirterek, "Gelecek hafta oynamak istiyorum, takımdaki yerimi almak istiyorum. Sakat değilim, fitim" dedi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Romelu Lukaku, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen törende kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı attı. Törenin ardından tecrübeli oyuncu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. İlk olarak transfer sürecinde yakın arkadaşlarıyla da ailesiyle de istişare ettiğini ifade eden Lukaku, "Yakın arkadaşlarım veya etrafımdaki insanlara bakacak olursak arkadaşlarımdan yüzde 50'si Türk. Buraya gelmem kaçınılmaz mantıklı bir sonuç doğuruyor. Buradayım, çocukken de burada olduğumu söylemiştim. Kardeşim de burada oynadı. Babamın son golü de buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye karşıydı. Benim de oynadığım son maç buradaydı, milli takımla oynamıştım. Benim ihtiyacım olan şey buydu. Çok güçlü vizyona sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Benim de hedeflerim var. Kazanmak isteyen, kaybetmeyi asla sevmeyen bir oyuncuyum. Kulübün ve benim hedeflerim örtüşüyor. Her iki taraf da kazanmak için düşünüyorum. En iyi şekilde maksimumumu ortaya koyacağım" şeklinde konuştu.

"Her maçı final gibi görmemiz gerekiyor"

Daha önceden eski takımlarında beraber oynadığı ve şu anda Fenerbahçe'de birlikte mücadele edeceği oyuncularla ilgili gelen soruyu yanıtlayan 33 yaşındaki golcü, "Öncelikle Milan Skriniar ile görüşmem oldu. Geldiğimde ve öncesinde görüştük. Tesise geldikten sonra herkesle konuşma imkanım oldu. Geldikten sonra Matteo Guendouzi ve Fred ile görüştük. Ake ile görüşmem oldu. Ngolo Kante ve Mert ile de görüşmem oldu. Dün akşam birlikte yemek yedik. Birazcık geçen sezondan da konuştuk. Bana burasıyla alakalı birçok şey anlattılar. Takımın içerisinde çok iyi bir atmosfer söz konusu. Takım arkadaşlarımda da bu isteği fazlasıyla görüyorum. Her maçı final gibi görerek devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Raul Meireles, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Raul Meireles ile de görüştüğünü söyleyen Romelu Lukaku, "Raul Meireles ile konuştuk, geçen hafta iki kere toplamda 2 buçuk saat görüştük. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti. Nicolas Anelka ile görüşmedim, arayacağım. Raul çok güzel şeyler söyledi. Taraftar, yönetim ve medya ile alakalı güzel şeyler söyledi. Aynı WhatsApp grubunda olduğumuz için konuşmalarımız oluyor" sözlerini kaydetti.

"Görev verildiğinde en iyisini ortaya koymak için sabırsızlanıyorum"

Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilk görüşmesinin nasıl geçtiğine de değinen Belçikalı forvet, "Dün konuşmalarımız arasında kendisinin çok dürüst bir insan olduğu izlenimini aldım. Konuşmalarında da buna değindi. Benden beklentilerini benimle paylaştı. Bu dürüstlük benim için önemli. Dürüstlüğü seven birisiyim. Sürekli oyuncularına karşı dürüst olduğunu belirtti. Ofansif bir futbol oynuyoruz ve bu beni mutlu eden bir şey. Gayet net ve açık bir şekilde benden istediğini algıladım. Bana görev verildiğinde en iyisini ortaya koymak için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Bence 4-6 hafta fazla, sakat değilim"

Ne zaman hazır hale gelip takıma katılacağıyla ilgili de açıklama yapan Romelu Lukaku, "4-6 hafta bence fazla. Yüzde 100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Dün de takımla antrenman gerçekleştirdim. 5-6 günlük bir programımım var. Gelecek hafta oynamak istiyorum. Yerimi kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. 4-6 hafta biraz uzun. Ben sakat değilim, fitim" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istiyoruz"

Hedeflerine de değinen tecrübeli futbolcu, "Hedeflerimiz çok net. Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istiyoruz. Takımın içerisinde çok fazla kaliteli oyuncular olduğundan bahsetmem gerekiyor. Avrupa'daki başarıları da eklemek gerekiyor. Büyük bir kulüpteyiz. Beklentilerin yüksek olması çok normal. Bizim tüm kulvarlarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. İstek ve arzu çok önemli faktörler. Maç maç en iyisini göstererek her maçı kazanmanız gerekiyor. Lig uzun bir maraton. Sonuna kadar konsantrasyonu düşürmeden devam etmemiz gerekiyor. Her maç bu hırsı, isteği ortaya koymamız gerekiyor ki başarılı olalım. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Fenerbahçe'deyseniz bu hedefler kaçınılmaz. Bu yolda ilerlemeniz gerekiyor. İsteğimiz ve önemli olan şey bu. Beni çeken şey de bu. Bu kulübün içerisinde çok karakterli oyuncular var. Bana göre iyi bir iş çıkarabiliriz. Her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.