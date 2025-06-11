Süper Lig devi Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Leroy Sane'yle ilgili paylaşım yaptı. Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağdı.
2015-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların el sıkıştığı Leroy Sane'yle ilgili paylaşım yaptı.
Podolski, Leroy Sane'yi etiketlediği paylaşıma "aslan" emojisi koydu ve "Cimbom" notunu ekledi. Podolski'nin bu paylaşımının kısa süre içinde yüzlerce yorum aldığı görüldü.
Son Dakika › Spor › Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor - Son Dakika
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