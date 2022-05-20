Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı

20.05.2022 13:48

Performansıyla beğeni toplayan Lukas Podolski, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı. Polonya asıllı Alman golcü, kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada "Burada büyüdüm, burası küçüklüğümden beri benim kulübüm." dedi.

Türkiye Süper Ligi'nde oynadığı dönemde büyük beğeni toplayan yıldız forvet, bu sezon Gornik Zabrze forması giyerken oldukça iyi bir performans göstermişti. Uzun süredir devam eden transfer görüşmeleri sonucunda Podolski, kulübüyle bir yıl daha devam etmek için her konuda anlaştı.

"BURADA BÜYÜDÜM, BURASI BENİM YUVAM"

Polonya asıllı Alman golcü, kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada "Burada büyüdüm, burası küçüklüğümden beri benim kulübüm." ifadeleri kullandı. Lukas Podolski, sosyal medya hesabından da 2023 sonuna kadar kulübüyle sözleşme imzaladığını duyurarak mutluluğunu paylaştı.

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BU SEZON ÇOK İSTİKRARLI

Yıldız oyuncu bu sezon Gornik Zabrze formasıyla çıktığı 30 maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Oldukça iyi bir sezon geçiren 36 yaşındaki Alman golcü bir sezon daha Zabrze forması giyecek.

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