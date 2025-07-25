Lundstram, Trabzonspor'dan Hull City'ye gidiyor

Trabzonspor'un 31 yaşındaki İngiliz ön liberosu John Lundstram, transfer görüşmesi için izin alarak kamptan ayrıldı.

Trabzonspor, John Lundstram ile yollarını ayırıyor. İngiliz oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City ile transfer görüşmeleri yapmak üzere, bordo-mavili ekibin kampından ayrıldı. - TRABZON