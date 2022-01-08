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Lütfü Savaş: Ömer Erdoğan'ı olgunlaşana kadar bırakmayız - Son Dakika

Lütfü Savaş: Ömer Erdoğan'ı olgunlaşana kadar bırakmayız

08.01.2022 16:30
Lütfü Savaş: Ömer Erdoğan'ı olgunlaşana kadar bırakmayız

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, D Smart'ta yayınlanan Futbol Smart programına konuk oldu.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, D Smart'ta yayınlanan Futbol Smart programına konuk oldu.

Lütfü Savaş, kulüpte kurumsallaşma ve altyapı çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirterek, "Başta Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz. Ömer Erdoğan, Ajax modelini uygulayabilecek en iyi hoca. Ömer hoca olgunlaşana kadar başka bir takıma vermeyiz. Bir sportif direktör ataması yapacağız" dedi.Transfer çalışmalarına değinen Lütfü Savaş, "Boupendza geri dönmek istiyor. Kahraba'nın Galatasaray maçına yetişeceğini düşünüyorum. Türkiye'den de birkaç futbolcu ile görüşüyoruz" diye konuştu.Lütfü Savaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemler ile ilgili olarak ise "Hiçbir zaman TFF, rakip veya hakemler hakkında konuşmadım. Arkadaşlarıma da hakemler ve TFF hakkında konuşmaması için yasak koydum. TFF ve hakemlerin maç sonrası o maçı izlemesi lazım" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

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Ömer Erdoğan, Lütfü Savaş, Hatayspor, D Smart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lütfü Savaş: Ömer Erdoğan'ı olgunlaşana kadar bırakmayız - Son Dakika Spor


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