Lyon'dan Fenerbahçe Maçına Hazırlık - Son Dakika
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Lyon'dan Fenerbahçe Maçına Hazırlık

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Fonseca, Fenerbahçe maçında tarih yazmak istediklerini ve takımın hazır olduğunu söyledi.

Olympique Lyon'un Portekizli Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Takım hazır, oyuncuların motivasyonu yüksek. Önemli bir fırsatımız olduğunun farkındayız. Tabii ki tarih yazmak istiyoruz" dedi.

Olympique Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, yarın saat 22.00'de Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Fransız ekibinin müsabaka öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında Teknik Direktör Paulo Fonseca basın mensuplarının sorularını cevapladı. İlk olarak Nicolas Tagliafico'nun kadroda neden olmadığına değinen Fonseca, "Tagliafico ekibe geç geldi. Fiziksel olarak çok hazır değildi. Dünya Kupası sonrası fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyor. Yarınki maç için hazır olmadığına karar verdik. Çok sayıda oyuncumuzu getirdik. Farklı opsiyonlara sahip olmak değerli" diye konuştu.

"Önümüzdeki iki maçı kendimize fırsat olarak görüyoruz"

Şampiyonlar Ligi'ne katılmalarının kendileri için tarihi başarı olacağını kaydeden Portekizli teknik adam, "Çok sıkı çalıştık. Çok yoğun mücadele verdik. Eğer katılmayı başarırsak tarihsel bir başarı olacak. 2000'lerin başındaki Lyon değiliz artık farklı bir kulübüz. Son zamanlarda sıkıntılar yaşadık. Bütün ekip çok yoğun çaba sarf ediyor. Tam da bu nedenle önümüzdeki iki maçı kendiniz adına fırsat görüyoruz. Tabii ki zor geçecek ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Ancak sıkı bir savunma yaparsak iyi bir skor alabiliriz"

Fenerbahçe'ye karşı iyi savunma yapmaları gerektiğini belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Bence Fenerbahçe gerçekten kuvvetli bir takım. Bireysel vasıflı oyuncuların çok olduğu bir takım. Ofansif boyutundan bahsedersek Fenerbahçe çok tehlikeli bir ekip. Sıkı bir savunma yapmamız gerekiyor. Ancak o şekilde iyi bir skor alabiliriz. Fenerbahçe her zaman çok kuvvetliydi. Ofansif açıdan çok iyi ama defansif açıdan da son derece kuvvetli" şeklinde konuştu.

Portekizli teknik adam sahada nasıl bir Lyon izleneceğini ise, "Güçlü, cesur ve konsantre bir Lyon izleyeceksiniz. Çok sıkı bir şekilde çalıştık. Oyuncularımız nasıl iyi bir skor elde edeceklerini biliyor" diyerek aktardı.

"Tarih yazmak istiyoruz"

Lyon'un bir gelişim içerisinde olduğunu söyleyen Fonseca, "Bana kalırsa Lyon son haftalarda çok önemli bir mesafe katetti. Önemli oyuncularımız Dünya Kupası veya sakatlıktan geri döndü. Fakat zaman içinde daha da fazla opsiyon geliştirecek hale geleceğiz. Takım hazır, oyuncuların motivasyonu yüksek. Önemli bir fırsatımız olduğunun farkındayız. Tabii ki tarih yazmak istiyoruz" sözlerini kaydetti.

"İki takımın yatırımlarına bakarsak Fenerbahçe üzerindeki baskı daha fazla olabilir"

Lyon'un da uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının baskı oluşturup oluşturmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan tecrübeli antrenör, "Pozitif bir baskıdan bahsedebiliriz. Bu bizim için bir fırsat. Sonuç oalrak şu an burada olmak bizim için çok değerli. Çok sayıda takım burada, bizim yerimizde olmak isterdi. Dolayısıyla bu bizim istediğimiz bir baskı, pozitif bir baskı. Aynı soruyu İsmail Kartal'a sorduğunuzda eminim o da aynı şeyi söyleyecektir, bu çok değerli bir baskıdır. Ama iki takımın yatırımlarına bakarsak Fenerbahçe üzerindeki baskı biraz daha fazla olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lyon'dan Fenerbahçe Maçına Hazırlık - Son Dakika

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