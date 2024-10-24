Lyon ve Beşiktaş İlk Yarı Beraberliği - Son Dakika
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Lyon ve Beşiktaş İlk Yarı Beraberliği

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon, Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı.

24.10.2024 23:47
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Stat: Groupama

Hakemler: Harm Osmers, Dominik Schaal, Stefan Lupp (Almanya)

Olimpik Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Sarı kartlar: Dk. 29 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 42 Tolisso (Olimpik Lyon)

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Olimpik Lyon-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

7. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Benrahma'nın ortasında, Nuamah'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

16. dakikada Tagliafico'nun pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza sahası içinde ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farka auta çıktı.

24. dakikada Olimpik Lyon'un kaydettiği gol, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Cherki, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına iyi koşu yapan Tolisso'yu gördü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı altıpasın içindeki Lacazette ile buluşturdu. Lacazette'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Harm Osmers, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Tolisso'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

27. dakikada ev sahibi takımın kazandığı penaltı, VAR hakemlerinin uyarısının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi. Ceza yayına girerken Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'in yerde kalması üzerine müsabakanın Alman hakemi Harm Osmers, penaltı kararı verdi. Osmers, VAR hakemlerinin pozisyonun ceza sahası dışında olduğu uyarısı üzerine kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Lyon, Son Dakika

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