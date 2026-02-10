Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Monaco, 11 Ekim'de Adi Hütter'in yerine göreve getirilen 38 yaşındaki Belçikalı teknik adam Sebastien Pocognoli'nin, Ligue 1'de takım çalıştırabilmesi için gerekli olan BEPF (Profesyonel Futbol Eğitici Diploması) ya da eşdeğer bir diplomaya sahip olmaması nedeniyle yaptırımla karşı karşıya kaldı.

17 MAÇTA 425 BİN EURO CEZA

Monaco, şu ana kadar 14'ü lig, 3'ü kupa olmak üzere toplam 17 maçta takımın başında yer alan Pocognoli için 425 bin wuro ceza ödedi. Kulübün, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise bu durumdan dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı aktarıldı.

ÇÖZÜM DENENDİ, CEZA DEVAM ETTİ

Haberde, Monaco yönetiminin cezadan kaçınmak için bir maçta Pocognoli'nin yardımcılarından Damien Perrinelle'i resmi müsabaka listesine teknik direktör olarak yazdığı ancak Perrinelle'in de diploma eğitim süreci devam ettiği için kulübün yine para cezası ödediği belirtildi.

SEZON SONUNDA FATURA 750 BİN EURO

Sebastien Pocognoli'nin sezonu tamamlaması halinde Monaco'nun toplamda yaklaşık 750 bin euro ceza ödeyeceği ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada ise ekim ayında teknik adamla yapılan görüşmelerde bu kuralın dikkate alındığı ve maaş düzenlemesinin buna göre planlandığı kaydedildi.

MONACO'NUN SEZON PERFORMANSI

Ligue 1'de 21 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Monaco, 28 puanla 10. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21. sırada bulunarak son 16 play-off turuna kalan Fransa temsilcisi, bu turda Paris Saint-Germain ile eşleşti. Monaco, Fransa Kupası'na ise veda etti.