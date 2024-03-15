Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmayı başaran Fenerbahçe'yi tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, Fenerbahçe'ye bundan sonraki turlarda başarılar dilendi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin ülke puanına yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür edildi.
İşte TFF'nin o mesajı;
TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı - Son Dakika
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Süper Kupa finalinin daha uygun bir tarihte oynanmasını istediklerini belirtti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Union SG ile karşılaştı. Maçlara gitmeyerek totem yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA başkanı Ceferei'nin ziyareti nedeniyle stattaki yerini aldı. Koç'un uzun zaman sonra totemini bozarak gittiği maçta sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası kulüplere verilen cezaları açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?