Maç sayısıyla gol sayısını yarıştırıyor! Haaland, Norveç Milli Takımı'nda tarihe geçmenin eşiğinde - Son Dakika

Maç sayısıyla gol sayısını yarıştırıyor! Haaland, Norveç Milli Takımı'nda tarihe geçmenin eşiğinde

Son Güncelleme: 13.09.2023 10:11

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Norveç Milli Takımı formasını giydiği 26 maçta 25 gol atma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki Haaland, milli formayla 8 gol daha atması durumunda Norveç'in en golcü futbolcusu Jorgen Juve'yi yakalayacak.

Norveç'in 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydeden Erling Haaland, milli takım kariyerinde 26. maçında 25. kez fileleri havalandırdı.

TARİHE GEÇMEK İÇİN 8 GOLÜ KALDI

Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak. Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Haaland, 6 gol kaydetti.

GEÇEN SEZON 61 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Haaland geçen sezon Manchester City formasıyla 53 maça çıktı. Norveçli yıldız bu karşılaşmalarda 52 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.

Erling Haaland, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sayısıyla gol sayısını yarıştırıyor! Haaland, Norveç Milli Takımı'nda tarihe geçmenin eşiğinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç sayısıyla gol sayısını yarıştırıyor! Haaland, Norveç Milli Takımı'nda tarihe geçmenin eşiğinde - Son Dakika
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