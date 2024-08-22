Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk deliye döndü: Bunlar kim ya? - Son Dakika
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Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk deliye döndü: Bunlar kim ya?

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk, ses çıkaran gazetecilere ''Bunlar kim ya?'' ifadeleriyle tepki gösterdi. Buruk'un o anları kısa sürede viral oldu.

22.08.2024 10:57
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Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenildi. Eleştirilerin odağında olan Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları da gündem oldu.

"BUNLAR KİM YA?"

Mağlubiyet sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gerginliği hareketlerine yansıdı. Buruk, basın toplantısı sırasında gürültü çıkaran bazı basın mensuplarına tepki gösterdi. "Bunlar kim ya?" diyerek tepki gösterdi. O anlar çok konuşuldu.

ASLAN TUR PEŞİNDE

Temsilcimiz Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.

Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk deliye döndü: Bunlar kim ya?

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Son Dakika Spor Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk deliye döndü: Bunlar kim ya? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser: duyduğunuz her seste KARTALIN vahşi sesi kulaklarınızda çınlasın 55 114 Yanıtla
  • hasan h. Bey: kendini aga zannediyo arkadas galiba 53 37 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: gerginliğe gerek yok bu hayatta yenilmek de var siz pek alışamadınız büyükekşi babanız sayesinde ama yavaş yavaş alışacaksınız 39 39 Yanıtla
  • ferhat eser: 5-0 gerginliği bir kaç sene sürer normal 33 32 Yanıtla
  • Enver Atabey: sakin,sinir yapmaya gerek yok 26 21 Yanıtla
  • Sabri İnce: Basın toplantısına katılan haberci arkadaşlar "kuru gürültü" ile rahatsız etmek yerine soruları ile rahatsız etsin. yada katılmasın . 20 16 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: Bunlar Fenerbahçe Taraftarı ?? 20 16 Yanıtla
  • Seyfullah Öner: futbolun dostluk olduğuna inanmıyorum temsilcimizi desteklemek yerine yapılan yorumları okudukça spordan soğuyorum BİZLER NASIL BU HALE GELDİK ?GETİRİLDİK ? 19 16 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz: Bu fb ve bjk Taraftarları GALATASARAY Haberi Olunca nasılda Damlıyorlar. Haklısınız Büyük Takımlar Her Zaman Haber Olur. Küçük Takımlar da (fb ve bjk gibi) Küçük Yazılır.... 9 17 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: son otuz maçtır şampiyonlar liginde üç maç kazanmışsınız hiç gitmeyin daha iyi oradı sizin yeriniz degil 16 7 Yanıtla
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