Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk deliye döndü: Bunlar kim ya?

Spor

"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

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Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenildi. Eleştirilerin odağında olan Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları da gündem oldu.

"BUNLAR KİM YA?"

Mağlubiyet sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gerginliği hareketlerine yansıdı. Buruk, basın toplantısı sırasında gürültü çıkaran bazı basın mensuplarına tepki gösterdi. "Bunlar kim ya?" diyerek tepki gösterdi. O anlar çok konuşuldu.

ASLAN TUR PEŞİNDE

Temsilcimiz Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.