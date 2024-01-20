10:26 •
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı.
Maçın bitiş düdüğüyle harekete geçen Pendikdpor, sosyal medya hesabından, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı.
Lig'in ilk yarısındaki maçta da Beşiktaş'a kaybetmeyen Pendikspor'un o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a 4 atan Pendikspor'dan rakip taraftarları çıldırtan paylaşım - Son Dakika