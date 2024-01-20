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Beşiktaş'a 4 atan Pendikspor'dan rakip taraftarları çıldırtan paylaşım - Son Dakika
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Beşiktaş'a 4 atan Pendikspor'dan rakip taraftarları çıldırtan paylaşım

Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Pendikspor maç sonuna da damga vurdu. Siyah-beyazlılara ligin ilk yarısındaki maçta da yenilmeyen Pendikspor, sosyal medya hesabından, ''Vol. 2'' ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı.

20.01.2024 - 21:12,  Güncelleme: 21:35
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Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı.

MAÇ SONUNA DAMGA VURDU

Maçın bitiş düdüğüyle harekete geçen Pendikdpor, sosyal medya hesabından, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Lig'in ilk yarısındaki maçta da Beşiktaş'a kaybetmeyen Pendikspor'un o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Maç sonuna damga vurdu! Pendikspor'dan Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
Beşiktaş\'a 4 atan Pendikspor\'dan rakip taraftarları çıldırtan paylaşım
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Alper Çağlar: Galip gelenin ufak tefek muziplikler yapmaya hakkı olmalı, kızacak birşey yok çünkü ortada hakaret yok, bırakın insanlar sevinsinler. Yanıtla 7 268
  • Hasan Ali Yıldız: Karakarga koysalardı daha iyi olurdu bu pendik spor ezeli rakibine fark attı iyi oldu iyi Yanıtla 17 142

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a 4 atan Pendikspor'dan rakip taraftarları çıldırtan paylaşım - Son Dakika
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