Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
Spor

Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü

Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe\'ye geri döndü
04.01.2026 23:34
Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, eski oyuncuları Nando De Colo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden de bir açıklama yaparak De Colo'nun yeniden Fenerbahçe'ye döndüğünü resmen açıkladı.

EuroLeague ve ligde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo'yu renklerine bağladı.

NANDO DE COLO FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Beşiktaş GAİN maçı sonrasında Fransız efsane Nando De Colo'nun transferini açıkladı. Ciritci, yaptığı açıklamada "Nando De Colo, camiamıza hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden de bir açıklama yaparak De Colo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yapılan paylaşımda, 'Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2019-22 yılları arasında Çubuklu formamızı başarıyla terleten, bu dönemde kazandığımız başarılarımızda büyük pay sahibi olan eski oyuncumuz Nando De Colo ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamızla Türkiye Ligi (2021-22) ve Türkiye Kupası (2019-20) şampiyonlukları yaşayan Fransız guard, yeniden Fenerbahçe Beko'nun başarısı için ter dökecek.' ifadeleri kullanıldı.

3 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNDÜ

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Nando De Colo, sarı-lacivertlilere veda etmesinin ardından ülkesine dönerek ASVEL'e transfer olmuştu. De Colo, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemde birer kez Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon EuroLeague'de ASVEL formasıyla 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalayan deneyimli oyuncu, 17.8 verimlilik puanı (PIR) ile ligin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

