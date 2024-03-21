Macaristan, A Milli Futbol Takımı\'nı konuk edecek hazırlıklarını tamamladı

Hazırlık maçında yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan, hazırlıklarını tamamladı.
Macaristan Milli Takımı'nın Başkent Budapeşte'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki tesislerinde teknik direktör Marco Rossi yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Macaristan ile Türkiye arasında Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda sakatlığı devam eden ve yurt dışında bulunan bazı futbolcular katılmadı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde teknik direktörler ve futbol camiasından birçok isim hazır bulundu. Ersen Martin, Türkiye'de birçok takımda forma giydi ve 3 kez A Milli Takım'da görev aldı.
Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını kazanarak şehrin umutlarını canlı tutmayı hedeflediklerini belirtti. Şengül ayrıca, takımın 39-40 puan toplamayı hedeflediğini vurguladı.
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