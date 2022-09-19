Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Macaristan'da sona erdi - Son Dakika
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Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Macaristan'da sona erdi

19.09.2022 22:22
Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Macaristan'da sona erdi

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası tamamlandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 13-19 Eylül tarihlerinde Szekesfehervar kentinde yapıldı.

Eleme ve yarı finali başarıyla geçen 18 finalist sporcunun yarıştığı şampiyona finalinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel, 1354 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.

Şampiyonayı İngiliz Charlie Follett 1422 puanla birinci, İngiliz Joanna Muir 1393 puanla ikinci, Macar Michelle Gulyas 1383 puanla üçüncü olarak bitirdi.

Erkeklerde yarı finale yükselen milli sporcu Buğra Ünal, yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya devam edemedi.

Şampiyonanın son gününde "Karışık Bayrak Yarışı" yapıldı. Bayrak yarışında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, yarışı 1294 puanla yedinci sırada tamamladı.

İngiliz pentatletler Kate French ve Mylas Pillage, 1360 puanla bayrak yarışını birinci bitirdi. Yarışta, İtalyan Alessandro Frezza ve Matteo Cicinelli ikinci, Fransız Marie Oteiza ve Ugo Fleurot üçüncü oldu.

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Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Macaristan'da sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Macaristan'da sona erdi - Son Dakika
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