İngiliz pentatletler Kate French ve Mylas Pillage, 1360 puanla bayrak yarışını birinci bitirdi. Yarışta, İtalyan Alessandro Frezza ve Matteo Cicinelli ikinci, Fransız Marie Oteiza ve Ugo Fleurot üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Macaristan'da sona erdi - Son Dakika

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