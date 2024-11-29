Maccabi Tel Aviv'den Beşiktaş'a Zafer

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in teknik direktörü Zarko Lazetic, önemli bir "zafer" kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lazetic, "Bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. İlk yarı oyunu kontrol ettik. Top hep bizdeydi. 1-0'dan sonra birkaç hata yaptık ama ilk yarının sonundaki ikinci golle özgüven kazandık. İkinci yarı topu rakibe verdik ve rakibimiz topla oynadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu bizim için büyük bir zafer oldu. Bu bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. İlerisi için özgüven anlamında bu galibiyet bize destek oldu." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bazı maçlarda "mağlubiyeti hak etmediklerini" söyleyen Lazetic, "Geçmişteki maçlar bizde sorun oluşturmadı. Ajax maçında kötüydük. Diğer maçlarda iyiydik ve hak etmeden kaybettik. Bugünkü performansımızın iyiye giden sürecin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi oyuncular olan bir takım. Bugün Beşiktaş ile aynı seviyedeymiş gibi oynadığımızı gösterdik. Takım, oyuncular, inandığı zaman zaferlerin geleceğini gördü. Daha iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.