Daha ne olsun istiyorsun? Maçı 6-0 kazanan antrenör Türk hakeme fena yüklendi

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 6-0 kazandıkları Cebelitarık maçının ardından maçın hakemi Arda Kardeşler'i sert eleştirdi.

"STANDARTLARI KARŞILAMADI"

Türk hakem Arda Kardeşler hakkında konuşan Koeman, "Cebelitarık oyuncuları bütün maç sert fauller yaptı ama hiçbiri ceza almadı. Bu seviyedeki bir hakemin bu seviyedeki bir maçta standartları karşılaması gerekirdi ama böyle olmadı" dedi.

"FUTBOLDA YERİ YOK"

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk'ü de eleştiren deneyimli antrenör, "Dördüncü hakeme durumu anlattığımızda ise güldü. Bu tarz şeylerin futbolda yeri yok" ifadelerini kullandı.