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Daha ne olsun istiyorsun? Maçı 6-0 kazanan antrenör Türk hakeme fena yüklendi - Son Dakika

Daha ne olsun istiyorsun? Maçı 6-0 kazanan antrenör Türk hakeme fena yüklendi

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 6-0 kazandıkları Cebelitarık maçında düdük çalan Türk hakem Arda Kardeşler'i sert eleştirdi. Kardeşlerin performansını beğenmeyen antrenör, ''Bu seviyedeki bir hakemin bu seviyedeki bir maçta standartları karşılaması gerekirdi ama böyle olmadı'' dedi.

Daha ne olsun istiyorsun? Maçı 6-0 kazanan antrenör Türk hakeme fena yüklendi
22.11.2023 - 20:01,  Güncelleme: 20:06
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Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 6-0 kazandıkları Cebelitarık maçının ardından maçın hakemi Arda Kardeşler'i sert eleştirdi.

"STANDARTLARI KARŞILAMADI"

Türk hakem Arda Kardeşler hakkında konuşan Koeman, "Cebelitarık oyuncuları bütün maç sert fauller yaptı ama hiçbiri ceza almadı. Bu seviyedeki bir hakemin bu seviyedeki bir maçta standartları karşılaması gerekirdi ama böyle olmadı" dedi.

"FUTBOLDA YERİ YOK"

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk'ü de eleştiren deneyimli antrenör, "Dördüncü hakeme durumu anlattığımızda ise güldü. Bu tarz şeylerin futbolda yeri yok" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Arda Kardeşler, Ronald Koeman, Cebelitarık, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha ne olsun istiyorsun? Maçı 6-0 kazanan antrenör Türk hakeme fena yüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daha ne olsun istiyorsun? Maçı 6-0 kazanan antrenör Türk hakeme fena yüklendi - Son Dakika
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