- Maçı durduran köpeği futbolcu kucağına alarak çıkardı

KAYSERİ - Kayseri'de Süper Amatör Küme karşılaşmasında sahaya giren köpek, yaptığı hareketlerle taraftarları güldürdü. Maçın ikinci yarısında sahaya giren ve oyunun durmasına neden olan köpeği, bir futbolcu kucağına alarak dışarıya çıkardı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda OSB Atletikspor ile Kocasinan Ülküspor, Organize Sanayi Stadı'nda karşı karşıya gelirken karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında, stadın açık kalan kapısından giren köpek bir anda sahada gezmeye başladı. Hem korkutan hem gülümseten köpek saha dışına çıkmadığı gibi koşarak oynamaya başladı.

Karşılaşmaya ara veren maçın hakemi köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine OSB Atletikspor kalecisi Ersin İptaş, köpeği kucağına alarak saha dışına çıkarttı. Yaşananlar taraftarları güldürürken, ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. 90 dakika sonunda Kocasinan Ülküspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.