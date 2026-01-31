Maçı kazanmak bile işe yaramadı! Yönetime büyük tepki

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak puanını 36'ya yükseltti.

MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelede sık sık yönetimi istifaya davet ederek ısınma sırasında, müsabaka esnasında 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Taraftarlar 'Siyah beyaz, yönetim istifa?' şeklindeki tezahüratlarla da tepkilerini dile getirdi.

TEPKİLER MAÇ SONUNDA DA DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı maçın sona ermesinin ardından protestolarına devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, uzun süre boyunca tribünlerden çıkmayarak protestolarını sürdürdü. Yönetimin istifa etmesi yönünde çağrılara devam edildi.