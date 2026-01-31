Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak puanını 36'ya yükseltti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelede sık sık yönetimi istifaya davet ederek ısınma sırasında, müsabaka esnasında 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Taraftarlar 'Siyah beyaz, yönetim istifa?' şeklindeki tezahüratlarla da tepkilerini dile getirdi.
Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı maçın sona ermesinin ardından protestolarına devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, uzun süre boyunca tribünlerden çıkmayarak protestolarını sürdürdü. Yönetimin istifa etmesi yönünde çağrılara devam edildi.
Maçı kazanmak bile işe yaramadı! Yönetime büyük tepki
