Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu basketbolda il şampiyonu oldu

Bursa Ortaokullararası Basketbol Yıldızlar Turnuvasında finale kalan tek devlet okulu olan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu il şampiyonu oldu.

Bursa Ortaokullararası Basketbol Yıldızlar final maçları Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı. Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Yıldızlar Basketbol takımı final maçında Özel Emine Örnek Ortaokulu takımını 94'e 58 yenerek il şampiyonluğunu kazandı. Özel Emine Örnek Ortaokulu ile oynadığı final maçında ilk ve ikinci çeyreği önde bitiren Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu takımı üstünlüğünü üçüncü ve dördüncü çeyrekte de sürdürdü ve maçı 94'e 58 sayı ile tamamladı. Macide Gazioğlu Ortaokulu Yıldızlar Basketbol Takımı şampiyonluk kupasını Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'in elinden aldı.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Yıldızlar Basketbol takımı yarı finalde oynadığı Özel Şahinkaya Ortaokulu'nu 67'e 51 yenerek final oynamaya hak kazanmıştı. Turnuvanın son gününde final oynamaya hak kazanan tek devlet okulu Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu oldu. Turnuvada sıralama şöyle oluştu: 1'inci Macide Gazioğlu Ortaokulu; 2'inci Özel Emine Örnek Ortaokulu; 3'üncü Özel Şahinkaya Ortaokulu; 4'üncü Özel Doğa Koleji.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'nun köklü bir spor ve akademik başarı geleneği olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Ramazan Yürük bundan sonraki hedeflerinin Bursa'ya Türkiye Şampiyonluğu kupası kazandırmak olduğunu söyledi. - BURSA