Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü - Son Dakika
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Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü

10.03.2022 19:56
Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü

Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Ereğlispor karşılaşması öncesi hakemler soyunma odasının anahtarını içerde unuttu. Görevlilerden hemen yardım isteyen hakemler, saha görevlilerin ellerindeki süpürgeyle uzun uğraşlar sonucunda anahtarı içerden almasıyla soyunma odasına girdi. Karşılaşma 20 dakika geç başladı.

Zonguldak U-16 Liginde Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Ereğlispor, Alaplı Sahasında karşı karşıya geldi. 11-1'lik skorla ev sahibinin kazandığı mücadele öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

KARŞILAŞMA 20 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Hakemler Atakan Pamuk, Batuhan Demiriz ve Umutcan Şahin soyunma odasında üzerlerini değiştirerek ısınmak için sahaya çıktı. Isınmadan sonra yeniden soyunma odasına dönen hakemler anahtarı içerde unuttuklarını fark etti. Ardından hakemler kapıyı açmak için saha görevlilerinden yardım istedi. Hakemler ve saha görevlileri ellerindeki süpürgeyle 20 dakika boyunca anahtarı almak için uğraştı. Uzun uğraşlar sonucunda süpürgeyle anahtar içerden alınarak kapı açıldı.20 dakika sonra hakemler Pamuk, Demiriz ve Şahin, oyuncu listelerini inceledikten sonra maça başlattı.

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