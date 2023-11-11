Tek bir konudan dert yandı! Okan Buruk'tan Hatayspor maçı sonrası görülmemiş istek

Hatayspor'a deplasmanda yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEM KART GÖSTERMEDİ"

Maçı değerlendiren Buruk, "Beklediğimiz bir oyun oldu. Hatayspor kendi yarı sahasında bekledi ve geçişleri deneyecekti. Tüm maçlar böyle oldu. İlk gol, özellikle gelen yüksek top, kenara indirmemiz... Pozisyon yokken gol yedik. İkinci golde de biz pozisyon üretecekken topu kaptırdık, dönüşte de yanlış hamleler yaptık öne doğru. Hatayspor taktik faulleri çok iyi yaptı, hakem de kimseye kart göstermedi. Oyun içi taktik fauller deneyebilirdik. Geriye düştük, üretmeye çalıştık. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Penaltı pozisyonları var. Bunlar değerlendirilecektir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz" dedi.

"PAZAR GÜNÜNE KONMA ŞANSI VAR"

Maç takvimini eleştiren başarılı teknik adam, "Programları yoğunlaştıran, fikstürü belirleyenler. Biz Avrupa'da çok önemli bir maç oynuyoruz. 3 gün sonra oynuyoruz. 4. gün de oynanma ve pazar gününe konma şansı var. Bunun için hiç konuşmadık ama fikstürde bir maçtan sonra da aynısı var. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Pazar günü oynayabilirdik bu maçı erken saatlerde. Yoğun fikstür içindeyiz. Bunu kabul ediyoruz. Kadromuz, kalitemiz en iyisini yapacak şekilde. Benim isteğim milli ara öncesi kazanmaktı. Milli arada, milli takıma gitmeyenlerin dinlenme şansı oluyor. Futbolun içinde 3 günde 1 maç da var. Bunu da kabul etmek zorundayız. Ona göre hazırlandık. Bu zamana kadar bunun şeyini hiç yapmadık ama ister istemez bir yorgunluk oluyor. Şampiyonlar Ligi maçı daha ağır, daha yorucu oluyor. Tempo olarak yüksek oluyor. Deplasmanda olsak da 3 gün sonraya koyuldu. Pazar gününe de konabilirdi bu maç. Avrupa'ya giden takımların bazıları 3, bazıları 4 gün dinleniyor. Biz hep 3 gün sonra oynuyoruz" şeklinde konuştu.