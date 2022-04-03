Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük'ün Beşiktaş lehine vermediği penaltı kararı tartışma konusu oldu.
Maçın 28. dakikasında gerçekleşen Beşiktaş atağında, Batshuayi penaltı noktasına yakın bir yerde topu düzeltmek isterken yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular, Belçikalı golcünün Puchacz'ın müdahalesiyle yerde kaldığını belirtirken hakem Zorbay Küçük "Devam" dedi. Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken karar sonrası penaltı pozisyonu kısa süre içerisinde sosyal medyada trend oldu.
Son Dakika › Spor › Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika