Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika
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Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu

03.04.2022 21:58

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük'ün 28. dakikada Batshuayi'nin rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı kararı vermemesi büyük tepki çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Küçük'e ağır eleştirilerde bulundu.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük'ün Beşiktaş lehine vermediği penaltı kararı tartışma konusu oldu.

BATSHUAYİ YERDE KALDI, ZORBAY KÜÇÜK "DEVAM" DEDİ

Maçın 28. dakikasında gerçekleşen Beşiktaş atağında, Batshuayi penaltı noktasına yakın bir yerde topu düzeltmek isterken yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular, Belçikalı golcünün Puchacz'ın müdahalesiyle yerde kaldığını belirtirken hakem Zorbay Küçük "Devam" dedi. Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken karar sonrası penaltı pozisyonu kısa süre içerisinde sosyal medyada trend oldu.

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu
Görüntü: Beinsports
Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu
Görüntü: Beinsports
Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu
Görüntü: Beinsports
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Son Dakika Spor Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika
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