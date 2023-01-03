Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir - Son Dakika
Üye Girişi

Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir

03.01.2023 10:00

Ligue 1'in 17. haftasında Marsilya'nın konuk olduğu Montpellier'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede kaşı açılan Cengiz Ünder, son durumunu sosyal medyadan paylaşırken, "Seni öldürmeyen şey güçlendirir" notunu düştü.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Montpellier deplasmanından 3 puanla döndü. Mücadelede milli futbolcu talihsiz bir kaza yaşadı.

"SENİ ÖLDÜRMEYEN ŞEY GÜÇLENDİRİR"

Karşılaşmaya Marsilya formasıyla ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı. Mücadelede yüzüne darbe alan milli yıldızın kaşı açıldı. Maç sonrası sosyal medyadan son halini paylaşan Cengiz Ünder, "Seni öldürmeyen şey güçlendirir." ifadelerini kullandı.

Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder, suratının geldiği son hali paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir

3 PUANI 2 GOLLE ALDILAR

Mücadelede Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Nuno Tavares ve 61. dakikada Maxime Esteve (KK) attı. Ev sahibinin tek golü ise 90+1. dakikada Teji Savanier'den geldi.

YORUMLAR
500
Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder, suratının geldiği son hali paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder, suratının geldiği son hali paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir Ligue 1'de Marsilya, Montpellier'i 2-1 yendi Ligue 1'de Marsilya, Montpellier'i 2-1 yendi

Cengiz Ünder, Montpellier, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir - Son Dakika


Son Dakika
10:24 Leicester City'nin gözden çıkardığı Çağlar Söyüncü, İspanya devine çok yakın!
10:14 Enflasyon verileri sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu
10:04 Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu
10:00 Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı
09:55 Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
09:49 Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir
09:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in babasını arayarak başsağlığı diledi
09:22 Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi
09:13 Çorum'da aracının içinde kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti
09:13 1. Lig ekibi Eyüpspor gemileri yaktı! Galatasaray'ın yıldızı için 1 milyon euroyu gözden çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 10:35:02. #1.13#
SON DAKİKA: Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement