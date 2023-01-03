Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Montpellier deplasmanından 3 puanla döndü. Mücadelede milli futbolcu talihsiz bir kaza yaşadı.
Karşılaşmaya Marsilya formasıyla ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı. Mücadelede yüzüne darbe alan milli yıldızın kaşı açıldı. Maç sonrası sosyal medyadan son halini paylaşan Cengiz Ünder, "Seni öldürmeyen şey güçlendirir." ifadelerini kullandı.
Mücadelede Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Nuno Tavares ve 61. dakikada Maxime Esteve (KK) attı. Ev sahibinin tek golü ise 90+1. dakikada Teji Savanier'den geldi.
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