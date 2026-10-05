Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar - Son Dakika
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Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

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Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda\'yı yalnız bırakmışlar
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A Milli Takım'ın deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Maç sonunda rakip futbolcularla tartışan Arda Güler'in yanına yalnızca İlhan ve Deniz'in koşması büyük tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından futbolseverler, "Arda yalnız kalırken neredeydiniz?" ve "Bu takıma ne oldu böyle?" yorumlarında bulundu.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın son bölümünde Arda Güler ile Nathan Ngoy arasında tartışma yaşandı.

ARDA'NIN YANINA SADECE İLHAN VE DENİZ KOŞTU

Karşılaşmanın ardından yaşanan tartışmaya ilişkin yeni görüntüler günler sonra ortaya çıktı. Arda Güler'in Nathan Ngoy ile karşı karşıya geldiği anlarda takım arkadaşlarının büyük bölümünün genç futbolcunun yanına gitmemesi dikkat çekti. Görüntülerde Arda Güler'in rakip futbolcuyla tartıştığı sırada yanına yalnızca İlhan ve Deniz'in koştuğu görüldü.

"ARDA YALNIZ KALIRKEN NEREDEYDİNİZ?"

Görüntülerin geniş kitlelere ulaşmasının ardından çok sayıda futbolsever, Arda Güler'in tartışma sırasında yalnız kalmasına tepki gösterdi. "Arda yalnız kalırken neredeydiniz?", "Bu takıma ne oldu böyle?" ve "Kavgaya giren takım arkadaşını yalnız bırakmak... Bu takım harbiden ölmüş" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o kavgadan kareler;

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
A Milli Futbol TakımıMilli TakımArda GülerBelçikaSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    küçük enişte herkese zıplıyor işini yapsın 0 0 Yanıtla
  • 532547 532547:
    sarı kartı bilerek yedi 0 0 Yanıtla
  • ahmet mermer ahmet mermer:
    cekemiyolar hic biri profoyenel degil bizim sozde milli oyuncular. 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Takımın %60’ı kaypak ve lobici. Karakter beklemeniz çok enteresan :) 0 0 Yanıtla
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