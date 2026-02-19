Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var - Son Dakika
Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var

Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius\'un davranışlarından rahatsız olan biri var
19.02.2026 11:12
Benfica maçında Vinicius Jr, ırkçı tezahüratlar nedeniyle sahayı terk ederken, Benficalı Prestianni'nin kendisine ''maymun'' dediğini iddia etti; olay sonrası ortaya çıkan görüntülerde Antonio Rüdiger , Vinicius'un davranışlarından rahatsız oluyor ve sonrasında tribünlere doğru bir özür jesti yapıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid–Benfica karşılaşmasında Vinicius Jr'a yönelik ırkçı tezahüratlar maça damga vurdu. Brezilyalı yıldız, attığı golün ardından tribünlerden gelen söylemler nedeniyle sahayı terk etti ve hakem karşılaşmayı durdurdu.

"BANA MAYMUN DEDİ" İDDİASI

Sahaya geri dönen Vinicius Jr, hakemin yanına giderek Benficalı futbolcu Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini öne sürdü. Olay kısa sürede saha içinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

RÜDIGER'DEN TRİBÜNLERE JEST

Maçın ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Real Madridli Antonio Rüdiger'in, Vinicius'un gol sevinci sırasında yaşanan gerginlikten rahatsız olduğu ve tribünlere doğru özür niteliğinde bir jest yaptığı görüldü.

Son Dakika Spor Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var - Son Dakika

