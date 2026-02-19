Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius\'un davranışlarından rahatsız olan biri var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid–Benfica karşılaşmasında Vinicius Jr'a yönelik ırkçı tezahüratlar maça damga vurdu. Brezilyalı yıldız, attığı golün ardından tribünlerden gelen söylemler nedeniyle sahayı terk etti ve hakem karşılaşmayı durdurdu.
Sahaya geri dönen Vinicius Jr, hakemin yanına giderek Benficalı futbolcu Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini öne sürdü. Olay kısa sürede saha içinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Maçın ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Real Madridli Antonio Rüdiger'in, Vinicius'un gol sevinci sırasında yaşanan gerginlikten rahatsız olduğu ve tribünlere doğru özür niteliğinde bir jest yaptığı görüldü.
