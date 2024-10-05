Madalya Sevinci: 2 Madalya Kazandık

Spor

Eskrimde Bulgaristan'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nın ilk gününde milli sporcular 2 madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Sofya'da gerçekleştirilen turnuvada erkekler kılıç kategorisinde Enes Talha Kalender'in gümüş, Furkan Yaman'ın ise bronz madalya elde ettiği belirtildi.

Turnuvada bugün piste çıkan diğer milli eskrimcilerden Tolga Aslan 14'üncü, Muhammed Furkan Kalender 16'ncı, Uras Macit 42'nci, Kerem Çağlayan 46'ncı, Toprak Altınçekiç 48'inci ve Alper Taş'ın da 97'nci olduğu kaydedildi.