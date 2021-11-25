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Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz - Son Dakika

Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz

25.11.2021 17:05
Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek düşme hatttındaki Göztepe, hazırıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Nestor Al Maestro zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek düşme hatttındaki Göztepe, hazırıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Nestor Al Maestro zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İzmir ekibi, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik direktör Nestor Al Maestro, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayserispor deplasmanında aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyleyen Sırp teknik adam, "Geçen hafta Kayserispor maçından aldığımız puandan dolayı mutluyuz. Deplasmanda 1 puan iyi sonuç. Ancak içinde bulunduğumuz duruma bakarsak daha fazla puanlar toplamalıyız. Puan açısından iyi durumda değiliz. Bir an önce takımımızı güvenli yerlere getirmemiz getirmeliyiz. Her maçta puan alacak, her maçta kazanacak durumdayız. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bu maçı da kazanmayı çok istiyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ DEPLASMANDA YENMEK İÇERİDE YENMEKTEN DAHA ZORDUR"Göztepe'nin deplasmanlarda 7, iç sahada ise sadece 3 puan topladığını belirten Nestor El Maestro, "İstatistikler garip ama ben sebepler arıyorum. Takımların kendi sahalarında kazanma olasılıkları fazla olmalı, bizde ise tersi oluyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmek içeride yenmekten daha zordur. O yüzden bu maçı bizim için avantaj olarak görüyorum. Takımlar içeride daha fazla gol atıyor bu durum bizde yine ters oluyor. Garip bir durum yaşıyoruz. Bu kadar fırsat yaratmamıza rağmen gol atamıyoruz. Buna bir plan yapıp bu istatistiği düzeltmeliyiz" diye konuştu."KAÇIRDIĞIMIZ GOLLERE CEVAP BULMAYA ÇALIŞIYORUM"Ligde maçlarda çok gol kaçırdıklarını vurgulayan Nestor El Maestro, "Kaçırdığımız gollere cevap bulmaya çalışıyorum. Umarım buna bir çözüm buluruz, umarım bu geçici, kısa vadede bir sorundur. Evimizdeki maçlara baktığımızda ilk golü bulan taraf biz olmalıydık diye düşünüyorum. Evinizde ilk golü bulursanız galibiyete yakın taraf sizsinizdir. Bunun için çalışıyoruz, bu eksiklikleri düzeltmeye çalışıyoruz. Umarım pazartesi Fenerbahçe karşısında bunu düzeltiriz" ifadelerini kullandı."CITY AYNI SİSTEMLE OYNUYOR"

Göztepe'nin 3'lü sistemde oynamasını değerlendiren Maestro, "Premier Lig'de Manchester City 3'lü sistemde oynuyor, zaman zaman santrforsuz oynayabiliyor. Başarıya giden her strateji başarılı stratejidir. Ben kariyerimde çok sistem denedim. Beni maçta başarıya götürecek sistem her zaman geçerlidir. Benim için önemli olan başarıya giden yoldur" dedi. Maestro, forma şansı bulamayan Brown Ideye hakkında da görüş bildirip, "Ideye kaliteli bir oyuncu. Antrenmanlarda onun ışıldadığını görüyorum. Ideye elbette yaş itibariyle Premier Lig'e gidemeyecek ama bu takım oyuna sonradan da girse katkı koyacaktır" diye konuştu.

Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz
Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz
Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz
Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz
Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Pazartesi, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Maestro: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz - Son Dakika Spor


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