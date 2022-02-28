'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor - Son Dakika
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'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor

28.02.2022 12:00
'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla ülke genelinde düzenlenen 'Mahallede Maç Var' turnuvasında, final etabı müsabakaları Akkonak Dr. Samim Gök Sahasında başlıyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla ülke genelinde düzenlenen 'Mahallede Maç Var' turnuvasında, final etabı müsabakaları Akkonak Dr. Samim Gök Sahasında başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasına Denizli'de yoğun ilgi oldu. 11-13 yaş grubu çocukların katılabildiği futbol turnuvasına Denizli genelinde 101 takım katılım gösterdi. İlçelerini birinci tamamlayan 22 takım final etabı için Akkonak Sahasında şampiyonluk mücadelesi verecek.

7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli eleme usulü karşılaşması şeklinde yapılan maçlarda final etabı fikstürü çekildi. 1-8 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarda kız ve erkeklerde ilk sırayı alan takımlar Denizli'yi gruplarda temsil edecek. Orada da başarılı olan takımlar 23 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oynanacak final maçlarında karşı karşıya gelecek. Turnuva sonunda TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına drone hediye edileceği açıklandı. - DENİZLİ

'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor
'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor

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Togo Cumhuriyeti, 23 Nisan, Denizli, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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