Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Mahmut Bozteke finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda finale yükseldi.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, yarı finalde Brezilya'dan Nathan Torquato'yla karşılaştı.
Rakibi karşısında 6-2 geriye düşmesine rağmen son bölümde attığı tekmelerle maçı 10-6 kazanan Mahmut, adını finale yazdırdı.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun, Paris 2024'teki final müsabakası TSİ 22.46'da başlayacak.
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