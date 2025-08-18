Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlenecek

18.08.2025 12:07  Güncelleme: 12:08
Battalgazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir ayak tenisi turnuvası düzenliyor. Turnuva 25 Ağustos'ta başlayacak ve final karşılaşması 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Şampiyon takıma 8 bin TL ödül verilecek.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak ayak tenisi turnuvası düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Ayak Tenisi Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilecek turnuva, 25 Ağustos'ta başlayacak ve final karşılaşması 30 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi 22 Ağustos olarak açıklandı. Başvurular Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden alınacak. Turnuva, Battalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilecek. Ayak Tenisi Federasyonu'nun belirlediği kuralların geçerli olacağı müsabakalarda, 3 set üzerinden oynanacak karşılaşmalarda 2 seti alan takım bir üst tura yükselecek. Zafer Bayramı'nda düzenlenecek törenle şampiyon takıma 8 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye ise 6 bin TL para ödülü takdim edilecek.

30 Ağustos günü yapılacak final ve ödül töreninin ardından vatandaşlar için zafer türkülerinin seslendirileceği konser programı düzenlenecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

