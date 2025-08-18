Malatya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'na Özel Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlenecek

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak ayak tenisi turnuvası düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Ayak Tenisi Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilecek turnuva, 25 Ağustos'ta başlayacak ve final karşılaşması 30 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi 22 Ağustos olarak açıklandı. Başvurular Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden alınacak. Turnuva, Battalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilecek. Ayak Tenisi Federasyonu'nun belirlediği kuralların geçerli olacağı müsabakalarda, 3 set üzerinden oynanacak karşılaşmalarda 2 seti alan takım bir üst tura yükselecek. Zafer Bayramı'nda düzenlenecek törenle şampiyon takıma 8 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye ise 6 bin TL para ödülü takdim edilecek.

30 Ağustos günü yapılacak final ve ödül töreninin ardından vatandaşlar için zafer türkülerinin seslendirileceği konser programı düzenlenecek. - MALATYA