Malatya\'da Çocuklar için Futbol Okulu

Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Temsilciliği'nin koordinasyonunda konteyner evlerde yaşayan 6-12 yaş grubu kız ve erkek çocuklar için futbol okulu düzenleniyor.

Gönüllü antrenör ve personelin desteği ile 1 Temmuz-31 Temmuz ve 1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenen okulda çocukların hem eğitilmesi hem de futbol oynayarak keyifli zamanlar geçirmesi hedefleniyor.

Pazartesi ve çarşamba günleri 09.00-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde basit beceri parkurları, eğitsel oyunlar ile 4'e 4 ve 5'e 5 müsabakaların gerçekleştirildiği saha uygulamaları yapılıyor. - İSTANBUL