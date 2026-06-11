Malatya'da Güreş Federasyonu Fidan Dikimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Güreş Federasyonu Fidan Dikimi

Malatya\'da Güreş Federasyonu Fidan Dikimi
11.06.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Türkiye Güreş Federasyonu, hatıra ormanı için fidan dikti. Törene sporcular katıldı.

Malatya'da, Türkiye Güreş Federasyonu Hatıra Ormanı kapsamında düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Levent Kanyonu Spor Kulübü işbirliğiyle Battalgazi ilçesi Karataş mevkisinde gerçekleştirilen programa, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, kamu kurumlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, törende yaptığı konuşmada, federasyon olarak hatıra ormanı oluşturma fikrini uzun süredir hayata geçirmek istediklerini belirterek, güreşçilerin doğayla iç içe yetişen sporcular olduğunu söyledi.

Levent Kanyonu Spor Kulübü Başkanı İlker Çarkçı'nın benzer bir projeyi gündeme getirmesiyle çalışmanın Malatya'da hayata geçirildiğini ifade eden Akgül, dikilen fidanların geleceğin şampiyonlarıyla birlikte büyüyeceğini dile getirdi.

Akgül, "İnşallah burada fidanları toprakla buluşturacağız. Güreş Federasyonunun, milli sporcuların, geleceğin şampiyonlarının, inşallah Malatya'mıza bu ağaçlar birer armağanı olacak. Çocuklarımız minderde şampiyon oldukça, büyüdükçe bu ağaçlar da onlarla beraber büyüyecek. İnşallah burası da Güreş Federasyonumuzun gerçekten manevi anlamda ülkemize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil"

Federasyonun yalnızca sportif başarılarla değil, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da örnek olmayı hedeflediğini vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz kuraklık, dönemimizin en büyük tehlikesi. Burada barajımız da var, hamdolsun bu sene barajlarımız doldu, göllerimiz doldu. Ülkemiz tekrardan eski o doğal günlerine, bol, bereketli günlerine geri döndü. Biz de vatandaşlar olarak, bireyler olarak bu ağaçları, bu ormanları korumak zorundayız. Ağaçlar büyüyecek, nefes alacak ki biz nefes alalım, dünyamız nefes alsın. O yüzden de gerçekten bu organizasyonu çok değerli buluyorum. Federasyon olarak inşallah bu tür sosyal sorumluluk projelerine Türkiye genelinde de imza atmaya devam edeceğiz. Bizim misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil. Halka, çocuklarımıza doğru örnekler sunabilmek. İnşallah bu anlamda da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız."

Levent Kanyonu Spor Kulübü Başkanı İlker Çarkçı da kulüp olarak her sporcu adına bir fidan dikilmesini hedefleyen bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Şu anlık 150 fidanlık bir organizasyonun içerisine girdik. Yıl sonuna kadar kısmetse lisanslı 250 sporcuya ulaşıyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur da ata sporu güreşle ilgilenen ve Türk bayrağını şampiyonalarda dalgalandıran sporcuların ağaç dikme konusunda da örneklik teşkil etmesinin önemini vurgulayarak teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Taha Akgül ve protokol üyeleri, fidanları toprakla buluşturdu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Oba, Akgül'e ve Çarkçı'ya plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Taha Akgül, Malatya, Kültür, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da Güreş Federasyonu Fidan Dikimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Türk Fatih Türk:
    güzel bir başlangıç olmuş ama sadece 150-250 fidan yetmez bence gerçekten etkili olmak için bu tür projelerin daha geniş kapsamda devam etmesi gerekiyor yine de insanlar farkında olduğu sürece iyidir 0 0 Yanıtla
  • Samet Sarı Samet Sarı:
    vay be güreşçiler ağaç dikiyomuş şimdi spor da iyimiş sosyal sorumluluk da iyimiş ama bu projeler gerçekten yapılıyomu yoksa sadece haberi mi çıkıyorlar 0 0 Yanıtla
  • İlknur Yıldız İlknur Yıldız:
    güzel bir proje olmuş malatya için çok iyi da böyle şeyler yapılması lazım bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu hep spora önem verilirdi ama doğaya da önem verilmeliydi tebrik ederim federasyona 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili kararını verdi Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili kararını verdi

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:22
Trump’ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA’dan kıyak
Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 16:56:17. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Güreş Federasyonu Fidan Dikimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.