Malatya\'da Güreş Federasyonu Fidan Dikimi

Malatya'da, Türkiye Güreş Federasyonu Hatıra Ormanı kapsamında düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Levent Kanyonu Spor Kulübü işbirliğiyle Battalgazi ilçesi Karataş mevkisinde gerçekleştirilen programa, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, kamu kurumlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, törende yaptığı konuşmada, federasyon olarak hatıra ormanı oluşturma fikrini uzun süredir hayata geçirmek istediklerini belirterek, güreşçilerin doğayla iç içe yetişen sporcular olduğunu söyledi.

Levent Kanyonu Spor Kulübü Başkanı İlker Çarkçı'nın benzer bir projeyi gündeme getirmesiyle çalışmanın Malatya'da hayata geçirildiğini ifade eden Akgül, dikilen fidanların geleceğin şampiyonlarıyla birlikte büyüyeceğini dile getirdi.

Akgül, "İnşallah burada fidanları toprakla buluşturacağız. Güreş Federasyonunun, milli sporcuların, geleceğin şampiyonlarının, inşallah Malatya'mıza bu ağaçlar birer armağanı olacak. Çocuklarımız minderde şampiyon oldukça, büyüdükçe bu ağaçlar da onlarla beraber büyüyecek. İnşallah burası da Güreş Federasyonumuzun gerçekten manevi anlamda ülkemize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil"

Federasyonun yalnızca sportif başarılarla değil, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da örnek olmayı hedeflediğini vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz kuraklık, dönemimizin en büyük tehlikesi. Burada barajımız da var, hamdolsun bu sene barajlarımız doldu, göllerimiz doldu. Ülkemiz tekrardan eski o doğal günlerine, bol, bereketli günlerine geri döndü. Biz de vatandaşlar olarak, bireyler olarak bu ağaçları, bu ormanları korumak zorundayız. Ağaçlar büyüyecek, nefes alacak ki biz nefes alalım, dünyamız nefes alsın. O yüzden de gerçekten bu organizasyonu çok değerli buluyorum. Federasyon olarak inşallah bu tür sosyal sorumluluk projelerine Türkiye genelinde de imza atmaya devam edeceğiz. Bizim misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil. Halka, çocuklarımıza doğru örnekler sunabilmek. İnşallah bu anlamda da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız."

Levent Kanyonu Spor Kulübü Başkanı İlker Çarkçı da kulüp olarak her sporcu adına bir fidan dikilmesini hedefleyen bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Şu anlık 150 fidanlık bir organizasyonun içerisine girdik. Yıl sonuna kadar kısmetse lisanslı 250 sporcuya ulaşıyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur da ata sporu güreşle ilgilenen ve Türk bayrağını şampiyonalarda dalgalandıran sporcuların ağaç dikme konusunda da örneklik teşkil etmesinin önemini vurgulayarak teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Taha Akgül ve protokol üyeleri, fidanları toprakla buluşturdu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Oba, Akgül'e ve Çarkçı'ya plaket takdim etti.