Malatya\'yı Ordu\'da 5 takım temsil edecek

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Masa Tenisi Kurumlar Ligi" final müsabakaları sona erdi.

Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 2 ay boyunca 25 resmi kurum ve özel şirket takımı mücadele etti. Play-Off aşamasına kalan 9 takım ise şampiyonluk için yarıştı.

Final karşılaşmalarının ardından ilk 5'e giren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi, Şahnahan Anadolu Lisesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi Türkiye Şampiyonası'nda Malatya'yı temsil etme hakkı kazandı. Bu takımlar 4-6 Haziran tarihleri arasında Ordu'da düzenlenecek Kurumlar Türkiye Şampiyonası'nda Malatya'yı temsil edecek. - MALATYA