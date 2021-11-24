Otomobille çarpışan motosikletli kurye sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.Y'nin kullandığı 44 PP 292 plakalı otomobil, Fahri Kayahan Bulvarı Mıhlıdut Caddesi'nde M.A. idaresindeki 44 ACV 375 plakalı motosikletli kuryeyle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosikletli kurye sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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