Malatya'da Taekwondo Kuşak Sınavı Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Malatya'da Taekwondo Kuşak Sınavı Gerçekleşti

Malatya\'da Taekwondo Kuşak Sınavı Gerçekleşti

Malatya'da düzenlenen Taekwondo 3. dönem kuşak sınavında 8-18 yaş grubundaki 40 öğrenci, bir üst kuşağa geçmek için mücadele etti. Etkinlik, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığı gibi sporun önemini de vurguladı.

20.10.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Malatya'da gerçekleşen Taekwondo 3. dönem kuşak sınavına katılan 8-18 yaş gurubundaki 40 öğrenci bir üst kuşağa geçmek için kıyasıya yarıştı.

Şeyh Bayram Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Taekwondo 3. dönem kuşak sınavı, 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, Malatya'nın önemli spor tesislerinden biri olan Şeyh Bayram Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. 7-18 yaş grubu öğrenciler, bu sınavda başarılı olarak bir üst kuşağa geçme hakkı kazandılar.

Sınav öncesinde, öğrencilerin yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği gözlemlendi. Taekwondo eğitmenleri, öğrencileri hem teknik hem de fiziksel olarak sınava hazırlamak için özveriyle çalıştı. Malatya Halk Eğitim Merkezi'nden usta öğreticilerin de destek verdiği etkinlik, sporun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mükremin Yağbasan, yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut spor salonlarımıza yenilerini eklemek istiyoruz. Mahallelerimizdeki semt konaklarımızda spor salonları açma planımız var. Amacımız, çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından uzak durarak, daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak" dedi.

Yağbasan, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığına dikkat çekerek, "Çocuklarımız, vakitlerinin önemli bir kısmını bilgisayar ve telefon başında geçiriyor. Ancak spor salonlarımızda etkinliklere katılan çocuklarımız, hem fiziksel hem de sosyal anlamda gelişiyor. Buradaki birlik ve beraberlik ortamı, çocuklarımıza önemli değerler kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte söz alan Taekwondo Kurs Hocası İsmail Menekşe ise sınavda başarılı olan öğrencileri tebrik ederek, "Velilerimizin desteğiyle, çocuklarımız da kendi istekleriyle güzel başarılar elde etti. Ben inanıyorum ki, aranızdan çok önemli sporcular çıkacak. Ancak okul derslerinizi de ihmal etmeden, dengeli bir şekilde ilerlemeye devam etmelisiniz" şeklinde konuştu.

Menekşe, öğrencilerin azimle çalışmalarının, gelecekteki başarılarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

Sınavda başarılı olan öğrencilerin aileleri de etkinlikte yer aldı ve çocuklarının başarılarını gururla izlediler. Veliler, çocuklarının bu tür sportif faaliyetlerde yer almasının, onların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, aileler arasında da büyük bir memnuniyet oluşturdu. Etkinliğin sonunda, tüm öğrencilerin kuşak belgeleri verildi ve başarılı olan öğrencilere madalya takdim edildi. Bu tür sınavların, hem öğrencilere motivasyon sağladığı hem de Taekwondo sporunun yaygınlaşmasına katkı sunduğu ifade edildi. Genç sporcular, gelecekte Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında da başarılı olmayı hedeflediklerini belirttiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya'da Taekwondo Kuşak Sınavı Gerçekleşti - Son Dakika

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