Malatya, Etnospor Kültür Festivalinde Kültürel Değerlerini Tanıtıyor - Son Dakika
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Spor

Malatya, Etnospor Kültür Festivalinde Kültürel Değerlerini Tanıtıyor

Malatya, Etnospor Kültür Festivalinde Kültürel Değerlerini Tanıtıyor
23.05.2025 08:58  Güncelleme: 09:00
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali’nde yer alarak kentin mutfak kültürü, geleneksel el sanatları ve kültürel mirasını tanıtmakta. Festival, geleneksel spor gösterileri ve çeşitli etkinliklerle uluslararası ilgi görüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel zenginliğini ve yöresel değerlerini tanıtmak amacıyla Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde yerini aldı.

22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde, Malatya Büyükşehir Belediyesi kurduğu tanıtım standıyla Malatya'nın mutfak kültürünü, geleneksel el sanatlarını ve köklü kültürel mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilere aktarıyor. Kültürel mirasın yaşatılması, kuşaklar arası aktarımı ve yerel kimliklerin güçlenmesini amaçlayan Etnospor Kültür Festivali; geleneksel spor gösterileri, atölye çalışmaları ve renkli etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası ölçekte yoğun ilgi görüyor.

Festivalin açılış programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er; Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Başkan Er, Malatya'nın kültürel mirasını Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturmanın önemine değinerek, bu tür organizasyonların şehirlerin tanıtımı açısından büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Er, Malatya'nın tarihini, kültürünü ve yöresel ürünlerini tanıtan sohbette bulundu. Festival boyunca Malatya Büyükşehir Belediyesi standında ziyaretçilere çeşitli yöresel ikramlar sunulurken, kentin kültürel değerleri anlatılmaya ve tanıtılmaya devam edilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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