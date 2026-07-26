Malatya Kız Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi

Malatya'yı temsil eden kız voleybol takımı, Elazığ'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Müsabakaları'nda gösterdiği başarılı performansla Türkiye finallerine yükseldi.

Elazığ'da oynanan yarı final müsabakalarında Şırnak ve ev sahibi Elazığ takımlarını mağlup eden Malatya ekibi, adını Türkiye finallerine yazdırdı. Elde edilen bu sonuçla Türkiye'nin en iyi 12 takımı arasına giren Malatya temsilcisi, önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye finallerine yükselmenin mutluluğunu yaşayan ekip, 18 Ağustos'ta Amasya'da düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri'nde Malatya'yı temsil edecek.

Başantrenör Muhammed Çatar, Türkiye finallerine yükselmenin büyük bir gurur olduğunu belirterek, hedeflerinin Amasya'da da başarılı sonuçlar alıp Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti.