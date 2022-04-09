Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci - Son Dakika
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Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci

09.04.2022 11:54
Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci

Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol kız takımı, namağlup olarak tamamladığı grup birinciliğinden sonra Play-off karşılaşmalarında ise 1.Lig'e yükseldi.

Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol kız takımı, namağlup olarak tamamladığı grup birinciliğinden sonra Play-off karşılaşmalarında ise 1.Lig'e yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Hentbol 2.Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve grubu na mağlup olarak tamamlayan Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımı Sinop'ta katıldığı ve 5 gün süren play off müsabakaları sonunda 1.Lig'e yükselmeyi başardı.

Antrenör Yeliz Fırat yönetiminde grubu namağlup birinci olarak bitirip play off müsabakaları sonunda 1.Lig'e yükselmeyi başaran Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol kız takımı Malatya'ya döndüğünde çeşitli kurumlar tarafından ödüllendirilecek. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci - Son Dakika
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