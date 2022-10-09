Malatya spor haberleri: Malatya'da ilk kez yapıldı - Son Dakika
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Malatya spor haberleri: Malatya'da ilk kez yapıldı

09.10.2022 14:15
Malatya spor haberleri: Malatya'da ilk kez yapıldı

Malatya haberleri... Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Aikido gelişim semineri ve dan sınavı Malatya'da ilk defa yapıldı.

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Aikido gelişim semineri ve dan sınavı Malatya'da ilk defa yapıldı.

Malatya Aikido Sorumlusu Muhammet Kemal Gülşen yaptığı açıklamada, Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Başkanı Zeki Akıncı, Aikido Başkanı Tansel Kılıç ve Aikido Teknik Kurul Başkanı Burhan Mocu'nun da gerek hakem ve gerekse gözlemci ve eğitimci olarak katıldıkları Aikido semineri ve dan sınavının Malatya'da ilk defa yapıldığını belirtti.

Aikido gelişim semineri ve dan sınavına 100'e yakın sporcunun iştirak ettiği ve hemen hemen tamamının başarılı oldukları kaydedildi. İki gün süren seminer ve dan sınavı sonunda başarılı olanlara sertifika verildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya spor haberleri: Malatya'da ilk kez yapıldı - Son Dakika

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